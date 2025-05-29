المسيلة .. 4 جرحى في حادث انقلاب سيارة ببوسعادة

تدخلت مصالح الحماية المدنية ببوسعادة، مساء اليوم، إثر حادث مرور خطير وقع على الطريق الاجتنابي المخصص للشاحنات الثقيلة، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح بيان للوحدة الثانوية للحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة 16:43. وتمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 9 و49 سنة.

وقد سارعت فرق الإسعاف إلى عين المكان، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى بوسعادة لتلقي العلاج اللازم.