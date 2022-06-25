المسيلة: 4 جرحى في حادث مرور

أصيب أربعة أشخاص بجروح في حادث مرور وقع اليوم السبت، بالطريق الوطني رقم 40 على مستوى بلدية المطـارفة بولاية المسيلة.

وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث بالضبط عند محور الدوران المؤدي الى بلدية المعاضيد بالمسيلة.

كما تسبب إنقلاب حافلة لنقل المسافرين صبيحة اليوم الخميس بولاية المسيلة، في وفاة شخص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد تدخلت ذاتع المصالح بولاية المسيلة إثر وقوع حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 89. في شطره الرابط بين بلديتي سيدي عامر التابعة لولاية المسيلة وعين افقه التابعة لولاية الجلفة.

كما أضافت ذات المصالح، أن الحادث وقع لحافلة نقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي بسكرة وتلمسان. وتمثل الحادث في اصطدام حافلة نقل المسافرين بحيوان كان على متن الطريق. مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على الحافلة. كما أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة نقلو من طرف الحماية المدنية الى المستشفى المحلي.

من جهتها مصالح الدرك فتحت تحقيقا في حيثيات الحادث.

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15 جريحا في حادث مرور

أصيب 15 شخصا بجروح في حادث مرور وقع اليوم الاربعاء، بالطريق الوطني رقم 45 في شطره الرابط بين بلديتي المسيلة وبوسعادة، على مستوى منطقة بئر السويد بلدية أولاد ماضي. وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد تمثل الحادث في إصطدام حافلة مع آلية، أين أسفر عن إصابة خمسة عشرة شخصا. منح 69 اعتمادا لفتح صيدليات خاصة كما أشرفت المديرية العامة للصيدلة و التجهيزات الطبية، على منح 69 اعتمادا لفتح صيدليات خاصة في ولاية المسيلة. وفي بيان لوزارة الصحة، فستشرف المديرية العامة للصيدلة و التجهيزات الطبية على فعاليات الجلسة العلنية لمنح 69 اعتمادا لفتح صيدليات خاصة في ولاية المسيلة. وأضاف البيان، أن هذه العملية منظمة من طرف مديرية الصحة و السكان لذات الولاية. حيث سيتم تنصيب هذه الصيدليات الخاصة على مستوى إقليم الولاية حسب ترتيبها في قائمة الانتظار النهائية.

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