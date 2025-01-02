المسيلة : 4 جرحى في حادث إنحراف سيارة بالمعاريف 

شهد الطريق الوطني رقم 45 بمنطقة الدحادحية ببلدية المعاريف، مساء اليوم الخميس، حادث مرور مروع أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، من الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 8 و43 سنة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع نتيجة انحراف سيارة، ما تسبب في إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوسعادة لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. قبل نقلهم إلى مستشفى بوسعادة لتلقي العلاج.