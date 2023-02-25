المسيلة.. 5 جرحى اثر حادث مرور ببلدية أولاد منصور

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم السبت، اثر حادث مرور وقع ببلدية أولاد منصور في ولاية المسيلة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية المسيلة، فلقد تدخلت مصالحها في حدود الساعة 17.30سا من أجل حادث مرور يتمثل في إصطادم بين سيارتين بالطريق الإجتنابي محول مدينة المسيلة أمام المحطة، ببلدية أولاد منصور.

وخلف هذا الحادث حسب نفس البيان إصابة 5 أشخاص بجروح، أين تم إسعافهم في مكان الحادث تم تحويلهم للمستشفى المحلي.