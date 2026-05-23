المسيلة.. 5 جرحى في اصطدام بين سيارة وشاحنة بعين الحجل

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم السبت، في حادث مرور وقع بمنطقة جسر الكرمة على مستوى الطريق الوطني رقم 40، ببلدية سيدي هجرس، التابعة لدائرة عين الحجل بولاية المسيلة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة خفيفة، ما خلف إصابة خمسة أشخاص من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم بين 7 و38 سنة، بإصابات متفاوتة.

وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين الحجل في حدود الساعة السادسة و27 دقيقة مساءً، حيث تم إسعاف المصابين بعين المكان قبل نقلهم إلى عيادة عين الحجل لتلقي العلاج اللازم.