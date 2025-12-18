المسيلة.. 5 جرحى في اصطدام بين شاحنة وسيارة 

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع، اليوم الخميس، بحي بوخميسة على مستوى الطريق الوطني رقم 45، بالمسيلة. وذلك في حدود الساعة 20:53، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة، خلّف إصابة 5 أشخاص، من بينهم 3 ذكور وامرأتان تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و39 سنة، كانوا في حالة صدمة لحظة التدخل.

وقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان. قبل نقلهم نحو مستشفى الزهراوي لمواصلة تلقي العلاج.