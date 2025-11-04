المسيلة: 5 جرحى في حادث مرور بأولاد منصور

أصيب خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين سنتين و64 سنة، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 60. أمام حديقة التسلية ببلدية أولاد منصور في دائرة حمام الضلعة بولاية المسيلة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة 14:43 وتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة. ما أسفر عن تعرض الضحايا لإصابات وجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تدخلت فرق الإسعاف التابعة لمركز لقمان بسرعة إلى موقع الحادث. أين قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم على الفور إلى مستشفى المسيلة لتلقي العلاج اللازم.

