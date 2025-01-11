المسيلة: 5 جرحى في حادث مرور بعين الحجل

أُصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة مساء اليوم في حادث مرور وقع بالمكان المسمى “الرادار” على الطريق الوطني رقم 08 باتجاه سيدي عيسى ببلدية عين الحجل، ولاية المسيلة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين الحجل على الساعة 18:03 لنقل الجرحى الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و48 سنة، بعد انحراف وانقلاب سيارة كانت تقلهم.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل نقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات بعين الحجل لتلقي العلاج اللازم.