المسيلة: 5 سنوات حبسا وسحب رخصة السياقة للمتسبب في حادث الشلال

أصدرت صبيحة اليوم محكمة المسيلة، حكما في حق سائق الحافلة الذي تسبب في حادث المرور الذي وقع في الشلال الشهر المنقضي.

و حكمت المحكمة بخمس سنوات حبسا نافذا. وسحب رخصة السياقة 4 سنوات كاملة، في حق السائق.

للإشارة فقد لقي الشهر الفارط 9 أشخاص حتفهم. فيما أصيب 41 اخرين بجروح إثر حادث إنقلاب حافلة لنقل المسافرين بلدية شلال في ولاية المسيلة.

وحسب مصالح الدرك الوطني بالمسيلة فإن الحادث وقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية المسيلة وبلدية شلال. وتمثل في إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع هيجر.

وخلف الحادث وفاة 9 أشخاص وإصابة 41 اخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى زهراوي. من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، قد أمر بإيداع سائق الحافلة التي تعرضت لحادث مرور خطير أودى بحياة 9 أشخاص بمنطقة الشلال، الحبس المؤقت.

كما أرجع وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، حموش فاروق خلال ندوة صحفية سبب الحادث المميت إلى التجاوز الذي وصفه بـ “الخطير” في السرعة. موضحا أن السائق فقد السيطرة على الحافلة التي كانت تسير بسرعة 115 كم / سا.

بالمقابل، أكد المتحدث أن السائق لم يكن في حالة سكر بتأكيد الفحوصات والتحاليل الطبية التي خضع لها المعني.

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