المسيلة.. 5 قتلى و 4 جرحى في مجزرة مرورية في بن سرور

في مجزرة مرورية شهدها إقليم ولاية المسيلة وقع حادث مرور، قبل قليل أودى بحياة 5 أشخاص ن فيما أصيب 4 آخرين.

وقد خلّف الحادث الذي نجم عن اصطدام تسلسلي ما بين شاحنة للوزن الثقيل وسيارة من نوع بيكانتو وحافلة 5 وفيات.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإنّ الحادث وقع بالمدخل الجنوبي لمدينة بن سرور “طريق بسكرة”، وفي المكان المسمى واد بالخلف.

حيث تشير الإحصائيات الاولى إلى وقوع 5 ضحايا، و4 جرحى في حالة حرجة، في حصيلة أولية.

فيما لاتزال عملية انتشال جثث الضحايا واسعاف المصابين متواصلة لحد الآن.

وتنقلت الحماية المدنية فور وقوع الحادث إلى عين المكان، حيث نقلت 4 المتواجدين في حالة حرجة الى مستشفى بوسعادة.