المسيلة.. 5 وفيات إثر انجراف سيارة بسبب السيول

لقي 5 أشخاص حتفهم جراء حادث انجراف سيارة من نوع ‘ 404’ كانت تقل 11 شخصا، بسبب السيول إثر إرتفاع منسوب واد عين السبع ببلدية تامسة ولاية المسيلة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي عامر مدعومة بوحدات بوسعادة، مركز بوسعادة. امجدل والوحدة الرئيسية بالمسيلة لأجل سيارة كان على متنها 11 شخصا جرفتها مياه واد عين السبع بلدية تامسة. حيث تم تسجيل وفاة 05 أشخاص(4 جنس أنثى أعمارهم بين 02سنة الى62 سنة ، 01 جنس ذكر 06 سنوات). وانقاذ 06 آخرين من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 17 سنة و38سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى بوسعادة.

وسخرت مصالح الحماية المدينة لهذه العملية 60 عون بمختلف الرتب، 03 سيارت اتصال، 05 شاحنات الاطفاء، 05 سيارات الإسعاف، فرقة الغطاسين وفرقة التدخل في الأماكن الوعرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور