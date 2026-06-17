المسيلة.. 6 جرحى في حادث مرور بسيدي عيسى

أصيب 6 أشخاص اليوم في حادث مرور وقع على مستوى حي 20 أوت، بلدية ودائرة سيدي عيسى ولاية المسيلة.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 01:45 من اجل حادث اصطدام بين سيارة، دراجة نارية وعابر الطريق.

وخلّف الحادث إصابة 6 أشخاص بجروح من بينهم ضحية في حالة حرجة وفاقد للوعي، وآخرون يعانون من كسور وجروح مختلفة.

وقُدّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان وتم إجلاؤهم ونقلهم من طرف إسعافاتنا إلى المستشفى المحلي.