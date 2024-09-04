المسيلة: 6 ضحايا إثر اصطدام بين حافلة وسيارة في بن زوه

وقع حادث مرور خطير، ظهر اليوم الأربعاء، على الطريق الوطني رقم 08 بمنطقة حشلاف، التابعة لبلدية بن زوه ولاية المسيلة.

الحادث تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة نقل جماعي. ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم بين 24 و58 سنة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، التي تدخلت عبر وحدتي عين الحجل وسيدي عيسى. أن أحد المصابين في حالة حرجة، حيث تم نقل جميع الجرحى إلى عيادة عين الحجل لتلقي العلاج.