المسيلة: 7 جرحى إثر اصطدام بين سيارتين بالمعاريف

أُصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، صباح اليوم الأحد. في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 45 بمنطقة المعاريف. إثر اصطدام بين سيارة أجرة وسيارة تجارية.

ووفقًا لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية بالشلال مدعومة بوحدة بوسعادة على الساعة 07:07 صباحًا لإسعاف المصابين. الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة، من بينهم 5 رجال وامرأتان.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى بوسعادة لتلقي العلاج اللازم.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور