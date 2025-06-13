المسيلة.. 7 جرحى في انحراف سيارة واصطدامها بحاجز إسمنتي بحي أشبيليا

تسبّب حادث مرور وقع اليوم الجمعة، في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك على مستوى حي أشبيليا، بالطريق الوطني رقم 60 في ولاية المسيلة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، ممثلة في الوحدة الثانوية بالمسيلة. إثر انحراف سيارة مخصّصة للنقل الجماعي واصطدامها بحاجز إسمنتي.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و60 سنة، كانوا في حالة صدمة وتعرضوا لجروح مختلفة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان. قبل أن يُنقلوا إلى مستشفى الزهراوي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.