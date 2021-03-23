المسيلة: 713 مليار سنتيم ديون الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز

كشفت مديرية التوزيع التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز في بيان صحفي، عن قيمة الديون العالقة لدى الزبائن والتي بلغ مجموعها 713 مليار سنتيم.

و حسب ذات البيان فإن الديون موزعة على 4 فئات حيث بلغت ديون الزبائن العاديين الخاصة بالمنازل 311 مليار سنتيم، فيما وصلت ديون الزبائن ذوي الطابع التجاري 135 مليار سنتيم.

أما ديون الإدارات لدى الشركة فقد بلغت 239 مليار سنتيم، والمتعاملين الاقتصاديين فاقت 28 مليار سنتيم.

هذا و قد دعت المديرية في ذات البيان، متعامليها إلى إمكانية اللجوء إلى وسائل الدفع الإلكترونية، في ظل الفترة الراهنة تفاديا للإنتظار أمام طوابير طويلة.

و تم تجنيد الفرق عبر كل الوحدات من أجل تشجيع عملية تحصيل الديون التي تعرقل سير المؤسسة حسب ذات البيان.