المسيلة.. 8 جرحى في حادث مرور خطير بقرية بانيو

تعرض 8 أشخاص لإصابات متفاوتة الخطورة، مساء اليوم الأحد، إثر حادث مرور خطير بولاية المسيلة.

وحسب صفحة طريقي للإعلام المروري التابعة لمصالح الدرك الوطني، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 45 في شطره الرابط بين بلديتي معاريف وشلال بالضبط على مستوى قرية بانيو، إثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحتين.

وقد خلف الحادث إصابة ثمانية (08) أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم إسعافهم في عين المكان قبل نقلهم للمسشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

ومنة جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في أسباب هذا الحادث الخطير.