المسيلة.. 9 جرحى في اصطدام بين حافلة وسيارة

تعرض 9 أشخاص لإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، إثر حادث مرور بولاية المسيلة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 28 واضح ببلدية مقرة.

وأـوضح المصدر نفسه، بأن الحادث تمثل في اصطدام بين حافلة صغيرة كانت برحلة سياحية من سطيف باتجاه سطيل ( الوادي) وسيارة سياحية.

وخلف الحادث 9 مصابين اعمارهم بين 11 و 29 سنة لهم رضوض و في حالة صدمة، حيث تم إسعافهم ونقلهم الى مستشفى مڨرة .