المسيلة .. أحكام بين سنة و5 سنوات سجنا للغش في امتحانات البكالوريا 

أعلنت محكمة المسيلة ضبط 5 حالات غش ونشر لموضوعي امتحان شهادة البكالوريا، وإيقاف المتسببين خلال يومي 15 و 16 جوان الجاري.

وحسب نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة، فإن العملية جاءت في إطار محاربة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا - دورة جوان 2025 -.

وأوضح البيان أن المشتبه فيهما “ب.ع” و “ش.م” قاما بنشر موضوع امتحان اللغة العربية. أثناء إجراء الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما قام المشتبه فيها (د.ن) بنشر موضوع امتحان شهادة التربية الإسلامية.

في حين نشر المشتبه فيها (س.ي) والمترشحة المشتبه فيها (د.أ) موضوع امتحان شهادة اللغة العربية.

كما تم ضبط محاولة نشر موضوع امتحان التربية الإسلامية من طرف المترشح المشتبه فيه (ق.ز).

هذا، وقامت المشتبه فيها “ق.أ” بنشر موضوع امتحان اللغة العربية أثناء إجراء الامتحان عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتم اليوم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة في اليوم نفسه. ومتابعتهم بجنحة نشر وتسريب موضوع الامتحان النهائي لشهادة التعليم الثانوي عن طريق استعمال وسائل الاتصال عن بعد، وإحالتهم أمام قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري.

وبعد مثول المتهمين أمام المحكمة صدرت أحكام ضدهم وفقا للأتي:

إدانة المتهم (ب.ع) بخمس سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة نافذة مع إبداعه بالجلسة ، وعقاب المتهمة (ش.م) بعام حبس نافذ و 300 ألف دج غرامة نافذة .

إدانة المتهمة (د.ن) بعام حبسا نافذا و300 ألف دج غرامة نافذة مع إيداعها بالجلسة.

إدانة المتهمين (س.ي) و (د.أ) بعام حبسا نافذا و 300 ألف دينار غرامة نافذة مع إبداع المتهمة (س.ي) بالجلسة.

تأجيل قضية المتهم (ق.ز) لجلسة 2025/06/24، مع إخضاعه لالتزام الرقابة القضائية.

تأجيل قضية المتهمة (ق.أ) لجلسة 2025/06/24، مع وضعها رهن الحبس.