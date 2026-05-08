المسيلة.. إنقاذ 4 أطفال من الغرق بوادي لقصب

تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمسيلة، مساء اليوم على الساعة 17:58، إثر حادث غرق بوادي لقصب بحي بوخميسة.

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص، بينهم ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و13 سنة، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر 18 سنة.

وحسب المعطيات الأولية، فقد كانت حالتان في وضع حرج نتيجة توقف قلبي رئوي، ويتعلق الأمر بفتاة تبلغ من العمر 13 سنة وشاب يبلغ 18 سنة، فيما عانت الضحيتان الأخريان من ضيق في التنفس.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان قبل نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى المسيلة.