المسيلة : إيداع السجن لمتسبب في حادث مرور بعين الحجل

تم اليوم إيداع السجن للمتسبب في حادث مرور المميت الذي وقع وقع صباح يوم 21 جوان 2024 على الطريق الوطني رقم 08 بين بلديتي عين الحجل وسيدي هجرس، في المنطقة المعروفة بـ”الناهية”.

الحادث نجم عن اصطدام شاحنة من نوع سوناكوم 120، كانت متجهة من عين الحجل إلى بسكرة، بسيارة فولكسفاغن جيتا قادمة في الاتجاه المعاكس. حيث أسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة شخصين آخرين بجروح.

وحسب البيان الصادر من مجلس قضاء مسيلة عن محكمة سيدي عيسى وبناءً على التحقيقات الأولية، تم تقديم المتسبب في الحادث ومتابعته بتهمتي القتل الخطأ والجروح الخطأ بسبب السير في الاتجاه الممنوع بمركبة ثقيلة.

ليتم تأجيل القضية إلى جلسة 27 يونيو ، مع الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت.