المسيلة: تسمم شخص بالغاز المنبعث من مدخنة 

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في ولاية المسيلة، مساء اليوم الثلاثاء، لإنقاذ رجل يبلغ من العمر 36 عامًا تعرّض لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدخنة داخل شقته الواقعة بالطابق الأول في حي 570 مسكناً ببلدية المسيلة.

وأفادت الحماية المدنية أن البلاغ ورد في تمام الساعة 22:25، حيث تم إرسال فريق الإنقاذ فورًا إلى مكان الحادث. ووفقًا للمعلومات الأولية، كان الضحية يعاني من حالة دوار وضيق شديد في التنفس عند وصول فرق التدخل.

تم تقديم الإسعافات الأولية للضحية في عين المكان قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الزهراوي ببلدية المسيلة لتلقي العناية الطبية اللازمة.