المسيلة : تفكيك شبكة إجرامية مختصة في قرصنة المكالمات الدولية ببوسعادة

في إنجاز أمني نوعي، تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بولاية المسيلة من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال قرصنة وتهريب المكالمات الهاتفية الدولية. وذلك باستخدام أجهزة إلكترونية محظورة في الجزائر.

العملية التي تأتي في إطار تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت عن توقيف المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وبعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية ببوسعادة، أصدر القضاء قرارًا بإيداع 6 متهمين الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.