المسيلة..حادث مرور يخلف 18 جريحا ببياضة

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بالمسيلة، التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، من حجز كمية معتبرة من الحلي الذهبية.

وحسب بيان مصالح الجمارك، فإن الوزن الإجمالي للكمية المحجوزة قدر ب6245.64 غرام كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف مهيأة لإخفاء الغش على متن سيارة سياحية.

وتندرج العملية في إطار الجهود الحثيثة لمصالح الجمارك الجزائرية لقمع وإحباط كل أشكال المخالفات التي من شأنها المساس بالإقتصاد الوطني والإضرار بحقوق الخزينة العمومية.

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كما دعت مصالح ولاية المسيلة، الفلاحين شعبة إنتاج الحبوب، الى التصريح المسبق 48 ساعة قبل أي عملية للحصاد.

وذلك بالتقرب من الأقسام الفرعية الفلاحية للدوائر وكذا على مستوى مقرات الدوائر، لتقديم المزيد من الارشادات والنصائح مع المرافقة التامة.

وسيسمح هذا الاجراء بإستفادة الفلاح من المزايا والتحفيزات التي أقرتها الدولة لاسيما تجنيد وتوفير آلات الحصاد.

بالإضافة الى وسائل نقل المنتوج وأماكن التجميع التابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة.

وكذا تسهيل الحصول على المستحقات المالية من الشباك المخصص ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة المسيلة.

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