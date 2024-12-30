المسيلة: حجز كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية وتوقيف مروجيها بالشلال

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الشلال بولاية المسيلة. من توقيف شخصين وحجز كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية أسفرت عن ضبط صفيحتين من الكيف المعالج بوزن 199 غرامًا، 585 كبسولة مهلوسة من نوع “بريقابالين 300 ملغ”، 63 قرصًا من المخدرات الصلبة (إكستازي). وقارورتين من سائل مهلوس، بالإضافة إلى مبالغ مالية تعتبر عائدات الترويج ومركبة تُستخدم في نقل وترويج هذه المواد.

تفاصيل القضية بدأت إثر تحريات أمنية حول شخص يشتبه في قيامه بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية باستخدام مركبة نفعية داخل أحد أحياء دائرة الشلال. بعد نصب كمين محكم. تم توقيف المشتبه به وضبط كمية أولية من المواد المحظورة. التحقيقات قادت إلى شريكه الذي أوقف في وقت وجيز، وتم العثور على باقي الكمية داخل منزله بعد عملية تفتيش.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إحالة المشتبه فيهما إلى الجهات القضائية المختصة بتهمة حيازة ونقل وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض الترويج بطريقة غير مشروعة. في إطار جماعة إجرامية منظمة