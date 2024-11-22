المسيلة.. قتيل وجريح في انهيار هضبة رملية في سيدي عامر

توفي شخص فيما أصيب آخر في حادث انهيار هضبة وقع، اليوم الجمعة، على مستوى الطريق الوطني رقم 89، ببلدية تامسة، دائرة سيدي عامر، ولاية المسيلة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 16سا و15دقيقة من أجل حادث انهيار هضبة رملية بالمكان المسمى النقب.

وخلّف الحادث وفاة طفل وإصابة آخر، يبلغان من العمر 16 سنة، تم إسعاف الطفل المصاب ونقله إلى مستشفى بوسعادة. أما الضحية المتوفى تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث.