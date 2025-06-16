المسيلة.. إدانة تلميذ وشقيقته بعام حبسا نافذا بتهمة الغش في “الباك”

أصدرت محكمة الجنح لدى محكمة المسيلة، اليوم الاثنين، حكما يقضي بإدانة الممتحن المدعو (ب.ع) بعقوبة عاماً حبساً نافذاً و 100 ألف دينار جزائري، وغرامة مالية نافذة. مع إصدار أمر بإيداعه من الجلسة رهن الحبس المؤقت، فيما تمت إدانة شقيقته المدعوة (ب.س) بعقوبة عاما حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة. وجاءت هذه الأحكام بعد متابعتهما بموجب إجراءات المثول الفوري في قضية الغش في امتحان شهادة البكالوريا في مادة الرياضيات.

وحسب بيانٍ أصدرته نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة، فإنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية الرأي العام، أنه في إطار محاربة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا (دورة جوان 2025)، تم ضبط حالة غش ونشر موضوع في مادة الرياضيات وإيقاف المتسببين فيها.

وبعد تقديم المشتبه فيهما: المدعو (ب.ع) وشقيقته المدعوة (ب.س)، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة في اليوم نفسه، تمت متابعتهما بجنحة نشر موضوع الامتحان النهائي الشهادة التعليم الثانوي عن طريق استعمال وسائل الاتصال عن بعد، وإحالتهما أمام قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري.

وصدر حكم يقضي على كل واحد منهما بعام حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار نافذة. مع إصدار أمر إيداع بالجلسة في حق المتهم (ب.ع).