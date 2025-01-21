المسيلة: إصابة شخصين في حريق محل للألبسة ببوسعادة

وقع مساء اليوم حريق في محل تجاري لبيع الألبسة بحي عقبة في بلدية بوسعادة، أسفر عن إصابة شخصين، رجل يبلغ من العمر 29 سنة يعاني من آلام في الرجل اليسرى، وامرأة تبلغ من العمر 70 سنة تعرضت لحالة إغماء.

وتدخلت فرق الحماية المدنية، ممثلة في المركز المتقدم ببوسعادة، مدعومًا بوحدة الحماية المدنية بالمدينة، عند الساعة 16:39 لإخماد الحريق الذي اندلع في المحل الواقع بالطابق الأرضي لبناية سكنية مكونة من طابقين (R+2).

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية اللازمة. بينما نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء البناية.