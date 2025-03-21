المسيلة: إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بحمام الضلعة

أُصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، مساء اليوم الجمعة، جراء حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 60 بمنطقة الكراطسية في بلدية حمام الضلعة. ولاية المسيلة.

ووفق بيان للحماية المدنية، فإن الحادث نجم عن انحراف وانقلاب سيارة. ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 7 و30 سنة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام الضلعة على الساعة 18:58. وقامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلهم إلى العيادة المحلية لتلقي العلاج اللازم.