المسيلة: إصابة 6 أشخاص حادث مرور بأولاد منصور

وقع مساء اليوم حادث مروري مروع بالمسيلة ببلدية أولاد منصور، إستدعى فورا تدخل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالولاية.

الحادث وقع على الطريق الولائي رقم 01 بمدخل أولاد منصور، حيث انحرفت سيارتان مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و50 سنة، بإصابات مختلفة.

فور تلقي البلاغ، هرعت فرق الإسعاف والإنقاذ التابعة للحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمصابين، ومن ثم تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الزهراوي لتلقي العلاجات الطبية اللازمة.