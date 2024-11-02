المسيلة: إنقاذ 7 إشخاص وغلق عدد من الطرقات مع تسرب المياه للمنازل 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة على إثر التقلبات الجوية من 1 صباحا إلى غاية 15 زوالا بولاية المسيلة .

وسجلت ذات المديرية انقاذ 7 أشخاص إنهبار جدار وعدد من الطرق مقطوعة بسبب إرتفاع منسوب المياه

وتم غلق الطريق الوطني رقم 40 الرابط بين بلديتي أولاد دراج والمسيلة مقطوع بالقرب من مفترق طرق المعاضيد بسبب ارتفاع منسوب المياه حوالي 60 سم مع انهيار الحاجز الاسمنتي الفاصل.

كما تم إنقاذ شخصين محصورين داخل شاحنة على حافة الطريق الوطني رقم 40 بالقرب من مفترق طرق المعاضيد ببلدية أولاد دراج.

وشهدت الولاية انهيار جزئي لجدار اسطبل تقليدي ونفوق عجل على إثر ارتفاع منسوب المياه الواد ببلدية أولاد دراج. مع غلق الطريق الولائي رقم 2 مقطوع بسبب تراكم الوحل مع وجود سيارة عالقة بدون ركاب تم إخراجها ببلدية المعاضيد.

وعرفت 5 منازل بحي بشارة والزرايف ببلدية المعاضيد تسرب مياه الأمطار.

في حين تم ارتفاع منسوب مياه الأمطار بجسر حي لرباع و بالطريق الولائي رقم 2 الرابط بين بلديتي السوامع وأولاد دراج. مع تسرب مياه داخل المؤسسة تربوية وإخراج سيارة من وسط الأوحال دون ركاب بقرية لرباع.

وتمكنت الحماية المدنية من إنقاذ 12 رأس أغنام داخل زريبة حاصرتهم مياه الأمطار بقرية لويزة ببلدية المطارفة. وكذا إنقاذ 5 أشخاص حاصرتهم مياه الواد وهم في حالة جيدة ببلدية أولاد ماضي.