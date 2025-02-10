المسيلة: توقيف مروّج مخدرات وحجز أزيد من 2 كلغ كوكايين

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من ضبط ما يفوق 2 كيلوغرام من مادة الكوكايين، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، متورط في نشاط الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تمت العملية بعد تحريات دقيقة استندت إلى معلومات حول محاولة تمرير كمية من المخدرات الصلبة إلى إقليم الولاية. وبفضل تتبع تحركات المشتبه به. تمكنت الشرطة من توقيف المتهم على متن مركبة سياحية، حيث عثر داخلها على 2,280 كيلوغراماً من مادة الكوكايين، عقب إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق.

وأسفرت العلمية أيضًا عن حجز المركبة السياحية المستخدمة في النشاط الإجرامي ومبلغ مالي قدره 90 مليون سنتيم. يعتقد أنه من عائدات هذا النشاط غير المشروع.

وتم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة. حيث وجهت له تهم تتعلق بجناية تخزين وحيازة ونقل المخدرات الصلبة بقصد المتاجرة.