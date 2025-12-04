المسيلة.. وفاة شخص في انحراف شاحنة بمنطقة واضح في مڨرة

تسبب حادث مرور مميت وقع مساء اليوم الخميس في وفاة رجل يبلغ من العمر نحو 56 سنة، بعد انحراف شاحنة ذات مقطورة وسقوطها من منحدر بمنطقة واضح على مستوى الطريق الوطني رقم 28، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمقرة أنها تدخلت عند الساعة 20:24 إثر تلقي بلاغ بوقوع الحادث، حيث خلّف الانحراف الخطير للشاحنة وفاة السائق في عين المكان.

وقد قامت عناصر الحماية المدنية بانتشال الضحية وتحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مقرة.