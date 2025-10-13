المسيلة.. 15 جريحا في اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية المسيلة، مساء اليوم الاثنين، على الساعة 20:32، إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 ببلدية ودائرة بوسعادة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط (برج بوعريريج - حاسي مسعود)، بالمكان المسمى مدخل ولتام.

وخلف الحادث، إصابة 15 شحصا من بينهم مصاب في حالة حرجة، تم إسعافهم وإجلاؤهم إلى مستشفى بوسعادة.