المسيلة: 3 جرحى في حادث اصطدام بين شاحنتين بعين الحجل

وقع حادث مرور خطير، ظهر اليوم الخميس، وسط مدينة عين الحجل بولاية المسيلة، إثر اصطدام بين شاحنتين، ما أسفر عن ارتطام إحداهما بمنزل.

الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، من بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تعرضت لجروح طفيفة.

بالإضافة إلى شابين يبلغان 16 و37 سنة، تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة. وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم من طرف الحماية المدنية في مكان الحادث. قبل نقلهم إلى مستشفى سيدي عيسى لتلقي العناية الطبية اللازمة.