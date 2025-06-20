المسيلة.. 5 جرحى في حادث انقلاب سيارة بـ عين الحجل

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث مرور وقع عصر اليوم، على الطريق الوطني رقم 8، بمنطقة المرقب التابعة لبلدية عين الحجل بولاية المسيلة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين الحجل في تمام الساعة 15:07 لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص (ذكور)، تتراوح أعمارهم بين 35 و 56 عامًا.

وقد تم إسعاف جميع المصابين في مكان الحادث ونقلهم على الفور إلى عيادة عين الحجل لتلقي العلاج اللازم.