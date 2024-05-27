المشاركون في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يبعثون برسالة للرئيس تبون

بعث المشاركون في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي السادس والثلاثين رسالة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجاء في الرسالة “نحن رؤساء البرلمانات والمجالس العربية ورؤساء الوفود للاتحاد البرلماني العربي. المشاركون في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالجزائر يومي 26 و27 ماي 2024. من أجل فلسطين والأوضاع العربية، نتوجه برسالة شكر إلى عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. معربين له فيها عن أسمى تقديرنا وتوقيرنا لما يبذله من جهود دفاعا عن قضية العرب المركزية ، قضية فلسطين. ونصرة لإخواننا في غزة التي تتعرض لأبشع أنواع الإجرام، من قبل الكيان الصهيوني المحتل”.

كما حيا المشاركون عاليا سعي رئيس الجمهورية الحثيث في شتى المحافل والمنابر، من أجل التوافق العربي. خدمة لمصالح الأمة المشتركة وقضاياها.

وأضاف المشاركون “وإننا لنكبر الدور الذي تقوم به الجزائر في مجلس الأمن الدولي. والذي ظهر جليا وانعكس أثره على التحول الذي يشهده العالم نصرة للقضية الفلسطينية. وحق شعبها في إقامة دولته وملاحقة الجناة مرتكبي الإبادة الجماعية في حق شعب يقاوم من أجل حقوقه المشروعة “.

وتوجه المشاركزن بالشكر والامتنان للبرلمان الجزائري على إحكام تنظيم المؤتمر. وعلى حسن الوفادة وكرم الضيافة لكل الإخوة الأشقاء. الذين لاقوا في بلدهم الجزائر كل الود والترحاب. ولإبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، رئيس اتحاد البرلماني العربي.