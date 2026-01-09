المشاريع الابتكارية الشبابية.. نماذج واعدة لصناعة اقتصاد المعرفة

زار وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغّرة والمؤسسات الناشئة، نور الدين واضح، أمس الخميس، معرض المشاريع الشبابية المشاركة في الصالون الوطني للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

الصالون يحتضنه القطب التكنولوجي والعلمي الشهيد “عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله.

واطّلع الوزيران على ابتكارات الشباب من مختلف ولايات الوطن، واستمعا إلى شروحات حاملي المشاريع.

وثمن الوزيران، روح الإبداع والطموح التي تعكس قدرات الشباب الجزائري على المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة وصناعة المستقبل.