“المشاكل” تواصل مُلاحقة “أوناس” مع “نابولي”

واصلت مُشكلة الإصابات في مُلاحقة الدولي الجزائري، آدم أوناس، رفقة ناديه “نابولي”، مما حرمه من الإنتظام في التدريبات لحد الساعة.

وكشف الحساب الرسمي لـ”البيرتينوبي” في “تويتر” بأن الجناح الطائر، تمرن بشكل مُنفرد بعيدا عن المجموعة، بسبب إصابته الأخيرة مع “الخضر”.

ويتجه النجم السابق لـ”بوردو” لتضييع قمة “السان باولو” أمام “روما”، الأحد، كونه غير جاهز لإستئناف المُنافسة الرسمية، في الوقت الحالي.

ويبقى صاحب الـ21 عاما خارج الخدمة، منذ مُشاركته مع المنتخب الوطني، في تصفيات الكان أمام “البنين” خلال سفرية “كوتونو” الأخيرة.