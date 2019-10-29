المشاكل تواصل مُلاحقة بن طالب في ألمانيا

يتواجد الدولي الجزائري نبيل بن طالب، في وضعية لا يُحسد عليها مؤخرا، داخل وخارج ميادين الكُرة.

وأشارت تقارير إعلامية ألمانية، بأن إدارة نادي شالك 04، تعمل المُستحيل حاليا من أجل التخلص من لاعبها.

ويريد مُسيريوا الأزرق الملكي، بيع عقد متوسط الميدان، بإعتباره يُكلف الكثير ماديا، دون أن يُقدم الإضافة في الميدان.

ويأمل فريق مدينة “غيلزنكيرشن” إيجاد طرف آخر يقبل إستقبال اليساري، ودفع راتبه الضخم بداية من الشتاء القادم.

يأتي هذا في وقت يبقى فيه نجم توتنهام السابق، بعيدا عن المُنافسة الرسمية، بعد خضعوعه لعملية جراحية الصائفة الماضية.

يُذكر بأنه وإضافة لوضعيته الرياضية الصعبة، فإن بن طالب وجد نفسه أمام القضاء الألماني منذ أيام بسبب قيادته المُتهورة للسيارة.