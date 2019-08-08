المشتبه به في قتل الطفل ريان في حبس الحراش

مثل اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة قاتل الطفل( ريان .ب) البالغ من العمر 12 سنة.

المتهم كهل في العقد الخامس من العمر والمدعو سعيد وهو جار الضحية بحي بوسيجور القصديري بمنطقة بوزريعة في اعالي العاصمة.

حيث قام المتهم بإستدراج الضحية الى مسكنه على الساعة السابعة مساءا ليقوم بذبحه موجها له طعنات بسكين على مستوى مختلف انحاء جسده.

اين لقي حتفه هناك كما ان المتهم احضر شاقور وقطع جثة الطفل الى اشلاء.

وقد أقدم المتهم بفعلته تلك بدافع الإنتقام لابنه بسبب خلاف سابق بين الضحية وابنه البالغ من العمر 8 سنوات.

هذا وبعد أن تم سماع المتهم من قبل وكيل الجمهورية وجه له تمهة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد التي راح ضحيتها الطفل ريان.

وتمت إحالته على قاضي التحقيق بمحكمة بئرمراد رايس الغرفة الثالثة.

أين أمر هذا الاخير بوضعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية الحراش في انتظار ماستسفر عنه التحقيقات القضائية في الايام المقبلة.