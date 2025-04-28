المشتبه به في قتل مصلّ بمسجد في جنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية

أفاد المدعي العام في مدينة أليس بجنوب شرق فرنسا، أن المشتبه به في مقتل الشاب أبوبكر سيسيه من مالي في مسجد “خديجة” قد سلم نفسه للشرطة الإيطالية في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقال مدعي عام مدينة أليس الجنوبية والمسؤول عن القضية، لوكالة فرانس برس إن المشتبه به، “أوليفييه أ.” وهو مواطن فرنسي من مواليد ليون عام 2004 سلّم نفسه لمركز شرطة في بيستويا قرب فلورنسا يوم الأحد.

وأضاف المدعي العام أنه سيتم إصدار مذكرة توقيف أوروبية لنقله عبر الحدود إلى فرنسا.

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