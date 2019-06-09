المشتبه فيهما في الاعتداء على فتاة بعنابة رهن الحبس المؤقت

تم اليوم تقديم المشتبه فيهما في قضية الإعتداء على فتاة بغرض السرقة، على مستوى أحد الأحياء بمدينة عنابة، يوم الخميس الماضي أمام الجهات القضائية المختصة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن، تم وضعهما رهن الحبس المؤقت عن فعل السرقة بتوفر ظرف العنف والتعدد واستحضار مركبة، بعد استكمال إجراءات التحقيق.

وتمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية عنابة من توقيف المشتبه فيهما في قضية الإعتداء على فتاة بغرض السرقة، على مستوى أحد الأحياء بمدينة عنابة، يوم الخميس 06 جوان 2019.

عملية التوقيف جاءت في ظرف قياسي، بناءا على أبحاث معمقة لمصالح الشرطة، تم خلالها استغلال تسجيل كاميرات المراقبة وتجنيد وسائل التحري الضرورية، التي مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.