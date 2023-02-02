قناة النهار المشجع رضا الفيل يذرف الدموع.. “أنا نحب الجزائر وكفاكم فتنة” بقلم النهار أونلاين نشر في 02 فيفري 2023 - 22:52 شارك غرِّد أرسل 176 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/eRgdv اقرأ أيضا صريح جدا: هل يقتني المواطن الجزائري المنتوجات الكهرومنزلية المحلية ؟ قناة النهار 30 جانفي فاسألوا : اليمين الغموس قناة النهار 21 جانفي تيارت .. وزير النقل يعطي إشارة إنطلاق حيز الخدمة خط فرندة وسعيدة قناة النهار 29 جانفي "زفيزف عن تنظيم كان 2025: "الملف راح يكون عندو كلامو قناة النهار 01 فيفري "الوزير الأول :"أدعو إدارة الجمارك للإسراع في تطوير جهازها التنظيمي بداية بالنصوص القانونية قناة النهار 26 جانفي انتعاش تجارة الأغطية والأفرشة والملابس الشتوية بسبب موجة البرد الأخيرة قناة النهار 30 جانفي أطفال من ذوي الهمم يشاهدون تدريبات المنتخب الوطني المحلي بوهران قناة النهار 30 جانفي سكيكدة: قرى محاصرة ومؤسسات تربوية مشلولة بسبب التساقط الكثيف للثلوج قناة النهار 28 جانفي الطفلة الوهرانية التي خطفت الأنظار برقصتها في الملعب حاضرة في نيلسون مانديلا لتشجيع الخضر قناة النهار 27 جانفي وزير الأشغال العمومية والري يوجّه نداء للمواطنين حول الإستعمال العشوائي للمياه قناة النهار 15 جانفي