المشرفون التربويون يقرّرون مقاطعة اختبارات الفصل الأول

أعلنوا عن الدخول في إضراب ليومين بداية من 28 فيفري

كشف بيان للنقابة الوطنية للمشرفين التربويين، عن قرار مقاطعتهم لاختبارات الفصل الأول المقرر تنظيمها بداية من الأحد المقبل، مع تنظيم إضراب وطني لمدة يومين، بداية من 28 فيفري الجاري، وهذا بعد الإشعار بالإضراب الذي تسلمته وزارة التربية ولم تحرك على إثره ساكنا.

وحسب بيان النقابة الذي تحوز “النهار” على نسخة منه، فإن قرار الإضراب، جاء بعد رفض وزارة التربية الوطنية إطلاعها على مسودة القانون الأساسي الخاص للإثراء وإبداء الرأي والأخذ بمقترحاتها الخاصة بسلكي المساعدين والمشرفين التربويين، قبل تحويل النسخة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية.

إضافة إلى رفض الوزارة إيجاد حلول منصفة لجميع حالات السلك في التوظيف والترقية باستثمار النصوص القانونية المتعلقة بالإدماج، وأحقية المساعدين والمشرفين التربويين في التدرج إلى الرتب الأعلى التي يحدّدها القانون الأساسي الخاص.

وسلّطت النقابة الضوء على الأوضاع التي يمرّ بها السلك والقطاع، نتيجة المدّ والجزر، فيما يخصّ إثراء القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي تمت المصادقة على نتائج عمل الورشتين من طرف المجلس الوطني، الذي فوّض المكتب الوطني بالرفع الفوري والاستعجالي للمقترحات إلى وزارة التربية الوطنية ومتابعة الملف عن قرب وكثب، منوّها إلى ضرورة عدم تسقيف المطالب.

ودعت النقابة، الوزارة، إلى التكفل بالمطالب الاستعجالية الواردة، وأهمها إلزامية التسوية النهائية لملف الآيلين للزوال، سلك مساعدي التربية، وتمكينهم من الرتبة القاعدية “مشرف التربية” قبل صدور القانون الأساسي الخاص الجديد وتجميــد التوظيف الخارجي إلى حين التسوية النهائية لهذا الملف واستصدار رخص استثنائية لفائدة المساعدين والمشرفين التربويين للترقية إلى الرتب الأعلى، بما فيها أحقيتهم المشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة مستشار التربية، وتخصيص مناصب مالية سنوية معتبرة، على غرار الأسلاك الأخرى.