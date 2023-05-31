المشروع التمهيدي لقانون الإجراءات المدنية والإدارية على طاولة الحكومة 

درست الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان مشروع تمهيدي قدمه وزير العدل حافظ الأختام.

وحسب بيان مصالح الوزير الاول قدم وزير العدل خلال إجتماع الحكومة مشروع تمهيدي لقانون والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. والذي ويعدل ويتمم مشروع هذا القانون القانون رقم 08 ـ 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار إستكمال مسار تنفيذ التزام رئيس الجمهورية من أجل إصلاح شامل وعميق للعدالة. لاسيما من خلال تعزيز فعاليتها وتسهيل الولوج إليها وتحسين سيرها. وكذا تسيير القضايا أمام الجهات القضائية، بما يعزز أكثر فأكثر من ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في المادتين المدنية والإدارية.

ويتضمن يتضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وعصرنتها ورقمتنها، وترقية الدور الإيجابي للقاضي، وتأسيس وسائل جديدة للتحقيق وإعادة تفعيل إجراءات التبليغ والتنفيذ.