المشرية.. إصابة رجل في اصطدام قطار لنقل المسافرين بسيارة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بالمشرية، مساء اليوم الجمعة 12 جوان 2026، إثر حادث مرور غير مميت تمثل في دهس قطار مخصص لنقل المسافرين (دون ركاب) لسيارة نفعية على مستوى ممر للسكة الحديدية غير محروس بمنطقة دراع العود، على بعد 8 كيلومترات من مدينة المشرية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة السادسة و26 دقيقة مساءً، حيث أسفر عن إصابة رجل يبلغ من العمر 74 سنة بجروح بليغة ومتعددة عبر مختلف أنحاء الجسم، وكان في حالة فقدان للوعي.

وسارعت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمشرية إلى عين المكان، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله على وجه السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية الأخوين شنافة بالمشرية لتلقي العلاج اللازم.

وتجدد مصالح الحماية المدنية دعوتها لمستعملي الطرقات إلى توخي الحيطة والحذر خاصة عند تقاطعات السكك الحديدية والممرات غير المحروسة، تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث.