المشرية..الجمارك تحجز 276 هاتف بالطريق الوطني رقم 6

حجز عناصر الفرقة متعددة المهام للجمارك بالمشرية، بضاعة حساسة كانت مخبئة بإحكام بالصندوق الخلفي لسيارة هيليكس طويوطا رباعية الدفع.

حيث تتمثل البضاعة في 276 هاتف ذكي من مختلف الأنواع، وجاءت العملية اثر حاجز مراقبة على الطريق الوطني رقم 6 بمفترق الطرق البيوض والمشرية لولاية النعامة.

وعليه تم حجز البضاعة ووسيلة النقل ورفع مخالفة جمركية ضد المخالفين وحددت الغرامة الجمركية بـ 45.880.000.00 دج.