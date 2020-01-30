المشري يستقبل السفير الأمريكي في آخر نشاط له على رأس ولاية غرداية

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المشري يستقبل السفير الأمريكي في آخر نشاط له على رأس ولاية غرداية
بقلم عاصم بوخاري

استقبل عز الدين المشري، والي ولاية غرداية، السفير الأمريكي “جون ديسروشي”، رفقة وفد من سفارة أمريكا، في آخر نشاط يسجله على رأس الولاية.

ورافق عز الدين المشري خلال الجلسة، كل من الوالي الجديد عمراني بوعلام والذي سيقوم بتسلم مهامه على رأس الولاية يوم السبت القادم، إلى جانب مدير الشؤون الدينية عبد القادر الأمير.

وتم خلال اللقاء مناقشة فرص الاستثمار المشترك بالولاية بين أرباب العمل من البلدين.

إلى جانب تقديم عرض حول استتباب الأمن بالمنطقة والتلاحم الاجتماعي بها، وأعجب السفير الأمريكي بنشاط أئمة المساجد و الجهود المبذولة في ذلك.

كما وعد السفير الأمريكي بالعودة مجددا رفقة عدد من أرباب العمل، لأجل تسجيل استثمارات مشتركة.

غرداية

غرداية

غرداية

غرداية

غرداية


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