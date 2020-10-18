المشيخة العامة للطريقة الشيخية تعزي الرئيس تبون في وفاة صهره

بعثت المشيخة العامة للطريقة الشيخية، برقية تعزية ومواساة، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إثر وفاة صهره أمس السبت بسكتة قليبة.

وجاء في نص البرقية:”تلقت ببالغ الحزن والأسى أسرة الطريقة الشيخية للزاوية المركزية بالأبيض سيدي الشيخ وعبر كامل التراب الوطني خبر وفاة صهركم المشمول برحمته الواسعة وفي هذا المقام الذي نرضى فيه بقضاء الله وقدره يحضرنا قوله تعالى:”وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ .واجنا الدعاء والتضرع للعلي القدير حتى يغفر ويرحم الفقيد الغالي.

وأضافت المشيخة:”اللهم ياباسط اليدين بالعطايا، ياقريب يامجيب دعوة الداع إذا دعاك، إرحمه و واغفر له، وألهم اهله الصبر والسلوان والرضي التام بقضائك وقدرك، وألهمهم نعمة الشكر على البلاء،

عظم الله اجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك.